وزارة الداخلية تُعلن قبول الدفعة السادسة بمعاهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم لإجتياز إختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن من الذين يجتازون الإختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.





وقالت وزارة الداخلية على أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن، أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره"، ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، ويجب أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، أن يجتاز إختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.







وأشارت وزارة الداخلية اليوم أن الدولة تتحمل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، الإستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، الإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.







ومن المقرر أن تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهى: (معهد معاونى الأمن بطره "ذكور، إناث"، معهد معاوني الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور"، معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور")، وذلك إعتبارًا من يوم السبت الموافق 342021 وحتى يوم الإثنين الموافق 352021 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءًا يوميًا ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، علمًا بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية (moi.gov.eg).



