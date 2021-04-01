Advertisements

وزارة الداخلية تُعلن قبول الدفعة السادسة بمعاهد معاوني الأمن

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم لإجتياز إختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن من الذين يجتازون الإختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.


وقالت وزارة الداخلية على أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن، أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره"، ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، ويجب أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، أن يجتاز إختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.



وأشارت وزارة الداخلية اليوم أن الدولة تتحمل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، الإستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، الإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.



ومن المقرر أن تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهى: (معهد معاونى الأمن بطره "ذكور، إناث"، معهد معاوني الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور"، معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور")، وذلك إعتبارًا من يوم السبت الموافق 342021 وحتى يوم الإثنين الموافق 352021 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءًا يوميًا ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية، علمًا بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية (moi.gov.eg).

أخبار تهمك

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

طرح الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن.. 14 معلومة عن مدينة الدواء بالخانكة

منذ ساعة و نصف

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي السابق يدافع عن شيكابالا بعد أزمته الأخيرة

منذ نصف ساعة

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

10:24 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان