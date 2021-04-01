"يلا مع بعض".. السيسي يفتتح مدينة الدواء المصرية (فيديو)



ويفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتي تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التي سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.



وتقام المدينة على مساحة 180 ألف متر، واستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها من عامين ونصف إلى 3 أعوام، حيث يعد قطاعا الصناعات الدوائية واحدا من أقدم وأهم الصناعات في مصر.



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الدواء المصرية برفقة عدد من الشباب، قائلا: "يلا مع بعض".