Advertisements

قوافل علاجية لتدريب طلاب بكالوريوس "بيطري بني سويف"

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الجامعة على مقترح كلية الطب البيطري بتنظيم عدد من القوافل العلاجية التدريبية لطلاب مرحلة البكالوريوس بقريتي الهرم بالواسطي وقرية إبشنا، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على أهمية التدريب الميدانيّ للطلاب باعتباره وسيلة فعّالة لمساعدتهم على إكتساب قدرات جديدة تمكنهم من توسيع مهاراتهم وتعظم قدرتهم على الابتكار والإبداع، وتضيف لهم الخبرات من خلال تطبيق الجانب النظريّ بطريقة عملية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة تطورات سوق العمل.

هدايا للأيتام

وفي سياق آخر، أعلن رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة على قيام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة المؤسسات ودور الرعاية والأيتام وتقديم الهدايا لإضفاء البهجة على قلوبهم.

وأوضح، أن الجامعة تحتفل كل عام بيوم اليتيم من خلال استضافة الأطفال الأيتام وتقديم الهدايا عبر احتفالية خاصة بهم لكن مع ظهور جائحة كورونا وحرصا على سلامة الجميع سيتم زيارتهم هذا العام لتقديم ما يلزم لهم مشيرًا إلى ضرورة التفاعل الإيجابي في يوم اليتيم وجعله يومًا للخير ندخل فيه البهجة

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

طرح الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن.. 14 معلومة عن مدينة الدواء بالخانكة

منذ ساعة و نصف

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

منذ ساعتين و 31 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي السابق يدافع عن شيكابالا بعد أزمته الأخيرة

منذ نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

10:24 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان