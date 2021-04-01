قوافل علاجية لتدريب طلاب بكالوريوس "بيطري بني سويف"



أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الجامعة على مقترح كلية الطب البيطري بتنظيم عدد من القوافل العلاجية التدريبية لطلاب مرحلة البكالوريوس بقريتي الهرم بالواسطي وقرية إبشنا، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على أهمية التدريب الميدانيّ للطلاب باعتباره وسيلة فعّالة لمساعدتهم على إكتساب قدرات جديدة تمكنهم من توسيع مهاراتهم وتعظم قدرتهم على الابتكار والإبداع، وتضيف لهم الخبرات من خلال تطبيق الجانب النظريّ بطريقة عملية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة تطورات سوق العمل.



هدايا للأيتام



وفي سياق آخر، أعلن رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة على قيام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة المؤسسات ودور الرعاية والأيتام وتقديم الهدايا لإضفاء البهجة على قلوبهم.



وأوضح، أن الجامعة تحتفل كل عام بيوم اليتيم من خلال استضافة الأطفال الأيتام وتقديم الهدايا عبر احتفالية خاصة بهم لكن مع ظهور جائحة كورونا وحرصا على سلامة الجميع سيتم زيارتهم هذا العام لتقديم ما يلزم لهم مشيرًا إلى ضرورة التفاعل الإيجابي في يوم اليتيم وجعله يومًا للخير ندخل فيه البهجة

