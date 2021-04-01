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577 وفاة بفيروس كورونا في المكسيك

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الخميس، 577 وفاة و5.977 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأشارت الصحة البرازيلية، إلى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد، وصل إلى 203.210، فيما عدد الإصابات 2.238.887.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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