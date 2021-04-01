حبس المنتج عمرو مكين شهر لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ب172 ألف جنيه





قضت محكمة أسرة مصر الجديدة بحبس المنتج عمرو مكين شهر؛ لامتناعه عن سداد متجمد نفقة صغير لابنه "عمرو" من زوجته الإيطالية والمقدرة ب172 ألف جنيه.



وكان شعبان سعيد المحامى أقام دعوى حبس قيدت برقم 1220 سنة 2020، ضد "مكين" لامتناعه عن سداد نفقة صغير لصالح موكلته "إيميليا براسيا" طليقة المنتج وحاضنة ابنه.



وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة قضت بإلزام "مكين" بدفع متجمد نفقة صغير قدرها 172 ألف جنيه، لصالح ابنه من طليقته الإيطالية "إيميليا براسيا"، إلا أنه امتنع عن السداد.