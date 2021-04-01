Advertisements

حبس المنتج عمرو مكين شهر لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ب172 ألف جنيه

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
حبس المنتج عمرو مكين شهر لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ب172 ألف جنيه


قضت محكمة أسرة مصر الجديدة بحبس المنتج عمرو مكين شهر؛ لامتناعه عن سداد متجمد نفقة صغير لابنه "عمرو" من زوجته الإيطالية والمقدرة ب172 ألف جنيه.

وكان شعبان سعيد المحامى أقام دعوى حبس قيدت برقم 1220 سنة 2020، ضد "مكين" لامتناعه عن سداد نفقة صغير لصالح موكلته "إيميليا براسيا" طليقة المنتج وحاضنة ابنه.

وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة قضت بإلزام "مكين" بدفع متجمد نفقة صغير قدرها 172 ألف جنيه، لصالح ابنه من طليقته الإيطالية "إيميليا براسيا"، إلا أنه امتنع عن السداد.

أخبار تهمك

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

منذ ساعتين و 31 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طرح الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن.. 14 معلومة عن مدينة الدواء بالخانكة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أنباء سارة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تقترب من حاجز الـ700 حالة.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق يدافع عن شيكابالا بعد أزمته الأخيرة

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

10:24 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان