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الآثار الإسلامية: تسجيل 2537 قطعة أثرية منقولة بهدف الحفاظ عليها

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن المجلس الأعلى للآثار يعمل على تسجيل كافة القطع الأثرية المنقولة الموجودة في المباني المسجلة.

واشار طلعت إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل حوالي 2537 قطعة أثرية منقوله في سجلات قيد الآثار الإسلامية والقبطية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تسجيل وتوثيق كافة القطع الأثرية في المباني والمواقع الأثرية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل ما يزيد عن 22 أثر منذ عام 2016م حتى عام 2021م، وكان أخرها قبتي العتريس والعيدروس في مسجد السيدة زينب، وكذلك تجسل جامع عباس حلمي الثاني المعروف بمسجد قيسون، وكنيسة سانت أوجيني في محافظة بورسعيد، وقصر محمد علي باشا في مدينة السويس، وقصر السلاملك في المنتزه، ومنزل سومرز كلارك في أسوان، وضريح سليمان باشا الفرنساوي، وقصر الأميرة فاطمة إسماعيل "المتحف الزراعي".

وكذلك معبد يعقوب منشا في الاسكندرية، وجاري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل عدد من المباني التي صدر بشأنها قرار من اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية واليهودية.

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