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"اللي جاي كبير قوي".. محمد جمعة يشارك جمهوره صورة جديدة من كواليس "نسل الأغراب"

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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شارك الفنان محمد جمعة محبيه بصورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته بجانب الفنان أحمد السقا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر محمد جمعة في الصورة وهو برفقة الفنان أحمد السقا، وعلق عليها قائلاً:"نسل الأغراب، اللي جاي كبير قوي إن شاء الله".

مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجي.

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمد جمعة حاليًا مسلسل "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق، صلاح عبدالله، آيتن عامر، عابد عناني، داليا مصطفى، محمد مهران، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، مؤمن نور، حسني شتا، ولاء الشريف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.
"اللي جاي كبير قوي".. محمد جمعة يشارك جمهوره صورة جديدة من كواليس "نسل الأغراب"
"اللي جاي كبير قوي".. محمد جمعة يشارك جمهوره صورة جديدة من كواليس "نسل الأغراب"

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