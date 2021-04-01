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مسحة طبية للأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الخميس داخل فندق الإقامة بالسودان استعدادًا لمواجهة المريخ المقرر لها يوم السبت المقبل.

وجاءت المسحة وفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباريات الرسمية بـ ٤٨ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني عصر بعد غدٍ السبت في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ووصلت بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، إلى الخرطوم مساء أمس الأربعاء، وكان في استقبالها السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان ومسئولو نادي المريخ.

وتضم بعثة الأهلي٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

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