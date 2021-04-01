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محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية استقبلت 169 ألف طلب للتصالح في نهاية المدة المحددة للتقديم

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 169 ألف و669 طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس الجاري، وهي المدة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للانتهاء من استقبال وتلقي طلبات التصالح من المواطنين.

أكد المحافظ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرًا إلى انه تم مناشدة المواطنين وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين.

أشار المحافظ، أنه منذ بداية فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للتسهيل على المواطنين، تم العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذلك أيام العطلات الرسمية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، لاستقبال جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من رؤساء المراكز العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في المخالفات والراغبين في التصالح مع الدولة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات لسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بمخالفات البناء العشوائي.

وأضاف المحافظ، أنه تم تسليم المتقدمين شهادة تفيد بالتقدم للتصالح في مخالفات البناء، لتقديمها للجهات المختصة لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدًا أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وضبط وحوكمة العمران.

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