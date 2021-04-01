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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا لمتابعة مشروعات جامعة جنوب الوادي

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة جنوب الوادي.

وأفاد التقرير بأنه جارى إنشاء مجمع مدرجات كلية الطب البشري، وإنشاء مبنى معامل كلية الهندسة، وإنشاء مبنى مستشفى صحة المرأة لتكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وإنشاء كلية ومركز تأهيل العلاج الطبيعي، كما يتم استكمال أعمال الصرف الصحي بالحرم الجامعي.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى سكن للطالبات كما تم إنشاء مبنى كلية الألسن بالغردقة.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة جنوب الوادي تبلغ نحو (958) مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة جنوب الوادي، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

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