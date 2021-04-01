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رسمياً.. الكشف عن مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن نتيجة قرعة منتخبات كرة اليد المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، والمنتظر إقامتها في الصيف المقبل.

 

وأسفرت القرعه عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعه الثانية "القوية" مع الدنمارك، السويد، اليابان، البرتغال، البحرين.

 

وضمت المجموعه الأولى منتخبات، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، النرويج، البرازيل، الأرجنتين.

 

ومن المنتظر أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى عن المجموعتين، فيما تكون الأدوار التالية بنظام الإقصاء.

 

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