إنجاز ٦٢٠٨ طلب تصالح لمخالفات البناء بأحياء بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا بأعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات بموقف التصالح فى مخالفات البناء بأحياء المحافظة ومتابعة سير العمل بمركز المتغيرات المكانية بالمحافظة والأحياء، بحضور مديرى إدارات التخطيط العمرانى ومركز المتغيرات المكانية.





وصرح اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد استقبلت ٦٢٠٨ طلب تصالح من جميع الأحياء مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.





وأكد المحافظ أن محافظة بورسعيد استقبلت طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، بكافة الأحياء من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام والأحياء، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات عالية فى هذا الملف، مؤكدا على انتهاء عصر مخالفات البناء ولن يسمح بعودتها مجددا.





وشرح مديرى إدارات التخطيط والمتغيرات المكانية موجزا حول آخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها، مؤكدا ان الدولة اهتمت بهذا الملف لإنهاء اى مخالفات فى البناء بانتهاء مدة التصالح، لافتا أن مركز المتغيرات المكانية بالمحافظة يعمل على سرعة رصد أى مخالفات بنائية والمتابعة الميدانية أولا بأول فى هذا الشأن.