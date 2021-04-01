تشيلسي يُهدد صفقة برشلونة المرتقبة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تشيلسي الإنجليزي اقتحم الصراع على التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن عقد فينالدوم مع ليفربول ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي في 30 يونيو 2021 وهناك أكثر من نادي يرغب في التعاقد مع النجم الهولندي على رأسهم برشلونة الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هناك اهتمام أيضًأ من طرف أندية يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن الجديد هو اقتحام تشيلسي الصراع من أجل التعاقد مع فينالدوم مجانًا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول لم يُعلن موقفه من مستقبل فينالدوم ولكن كانت هناك مفاوضات في الفترة الماضية مع الهولندي ووكيل أعماله لكن النجم الهولندي يريد أن يشعر بأهميته في قلعة الأنفيلد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فينالدوم يرغب في الحصول على راتب أفضل من ليفربول, حيث يتقاضى في الموسم الواحد 4.5 مليون يورو وهو من أقل اللاعبين أجرًا في النادي الإنجليزي.