حلم الثراء السريع.. أجهزة الأمن تضبط "حداد" لتنقيبه عن الآثار بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عقب تقنين الإجراءات من ضبط حداد، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية، على خلفية اتهامه بالقيام بالتنقيب والحفر عن الآثار بمنزله.



حيث عُثر على حفرة بقطر (2) متر وعمق (10) متر بغرفة داخل المنزل، كما ضُبط بحوزته (أدوات الحفر والتنقيب).

بمواجهته إعترف قيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيق.