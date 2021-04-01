Advertisements

حلم الثراء السريع.. أجهزة الأمن تضبط "حداد" لتنقيبه عن الآثار بالفيوم

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عقب تقنين الإجراءات من ضبط حداد، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية، على خلفية اتهامه بالقيام بالتنقيب والحفر عن الآثار بمنزله.

حيث عُثر على حفرة بقطر (2) متر وعمق (10) متر بغرفة داخل المنزل، كما ضُبط بحوزته (أدوات الحفر والتنقيب).
بمواجهته إعترف قيامه بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيق.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 18 ساعة

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

منذ حوالي 3 ساعات

طرح الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن.. 14 معلومة عن مدينة الدواء بالخانكة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 19 ساعة

تشيلسي يُهدد صفقة برشلونة المرتقبة

منذ 39 دقيقة

نجم الأهلي السابق يدافع عن شيكابالا بعد أزمته الأخيرة

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

10:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة