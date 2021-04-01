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رئيس جبتو فارما: نطبق نظام جودة يواكب المعايير الأوروبية والدولية (فيديو)
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:24 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة جبتوفارما، إن مدينة الدواء "جبتو فارما" مرت بمراحل تطور مختلفة، موضحا أنهم يعملون على 6 محاور رئيسية في عملية التشغيل.
وأشار "ممدوح"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أنهم يطبقون نظام جودة عالمي يتماشي مع المعايير الأوروبية والدولية، ويعملون على الارتقاء بممارسات التصنيع الجيد، ويلتزمون بالقياسات المحددة للتشغيل، والتي تعتبر دستور لكل العاملين بالمشروع.
وأضاف أنهم يطبقون نظام الجودة على كل العمليات بالمدينة، والذي يتماشى من منظمة الصحة العالمية، وسيتم الاستعانة بشركة متخصصة الفترة المقبلة لتأهيل هذا الكيان للحصول على شهادة الاعتماد الأوروبية حتى نستطيع فتح أسواق للتصدير بالاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن المدينة ستعمل على توفير الأدوية الحيوية والأساسية خاصة للأمراض المزمنة، مع طرح أدوية حديثة بسعر وجودة مناسبة، وعمل اشتراكات مع شركات عالمية، مضيفا أنهم يحرصون على أن تكون تصميم العبوة فريد، ويحظى بثقة العملاء.
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