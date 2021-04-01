أحمد أنيس: 34 مليون دولار أرباح نايل سات.. وسددنا 50% من قيمة القمر الجديد من أموالنا الذاتية

قال اللواء أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، إن مجلس الإدارة بذل خلال عام 2020 جهودًا كبيرى لمواجة التحديات الاقتصادية والتسويقية، للحفاظ على نجاحات الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومكانتها التسويقية، والبحث عن مصادر جديده لتنويع مصادر الدخل.





وأضاف "أنيس" أن الشركة حققت أرباحًا في عام 2020 بلغت 34.159 مليون دولار.





جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للنايل سات، حيث اوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قامت خلال عام 2020، بسداد 50% من إجمالي قيمة مشروع تصنيع وإطلاق وتأمين القمر المصري الجديد نايل سات301، التي وقعت الشركة عقود تصنيعه نهاية 2019 مع شركه تاليس الفرنسيه وشركة spacex الأمريكية، وقد تم سداد الاستحقاقات عن طريق التمويل الذاتي، ودون الاستعانة بأي قروض خارجية.





وأكد "أنيس" أن نايل سات 301 يبلغ عمرة الافتراضي 15 عامًا، سيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201، مما يعطى مرونه وإمكانيات إضافية للشركة، لاستخدام ترددات إضافية، وفتح أسواق جديدة.





وأعلن عن توسيع القمر الجديد في نطاق تغطيته، ليغطي دول جنوب القارة الإفريقية، إضافة إلى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية، ويواكب توجهات القيادة السياسية، في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.



