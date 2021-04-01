تحرير 4741 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (4741) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات (1784) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (173) مخالفة السير بدون تراخيص.



كما تم تحرير (9) مخالفات الدراجات النارية، (51) مخالفة موقف عشوائي، (15) مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيق، هذا وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المستمرة، لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.



