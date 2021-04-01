Advertisements

تحرير 4741 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (4741) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات (1784) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (173) مخالفة السير بدون تراخيص.

كما تم تحرير (9) مخالفات الدراجات النارية، (51) مخالفة موقف عشوائي، (15) مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيق، هذا وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المستمرة، لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

طرح الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن.. 14 معلومة عن مدينة الدواء بالخانكة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي السابق يدافع عن شيكابالا بعد أزمته الأخيرة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 19 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

دعم الأسر الأكثر احتياجا والمشاركة في جنازة الجنزوري.. نشاط مكثف للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بايرن ميونخ يفتح الباب أمام برشلونة وريال مدريد لضم القناص

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل..خروج اغاني أنغام من مسلسل "نسل الاغراب" بالرغم من تسجيلها.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 22 ساعة

تشيلسي يُهدد صفقة برشلونة المرتقبة

منذ 39 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

08:55 م

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

10:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة