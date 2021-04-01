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بسبب 172 ألف جنيه.. محكمة الأسرة تقضي بحبس المنتج عمرو مكين شهرا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت محكمة أسرة مصر الجديدة بحبس المنتج عمرو مكين شهر؛ لامتناعه عن سداد متجمد نفقة صغير لابنه "عمرو" من زوجته الإيطالية والمقدرة ب172 ألف جنيه.


وكان شعبان سعيد المحامى أقام دعوى حبس قيدت برقم 1220 سنة 2020 أسرة مصر الجديدة، ضد "مكين" لامتناعه عن سداد نفقة صغير لصالح موكلته "إيميليا براسيا" طليقة المنتج وحاضنة ابنه.


وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة قضت بإلزام "مكين" بدفع متجمد نفقة صغير قدرها 172 ألف جنيه أو حبسه فى حالة الامتناع عن السداد، لصالح ابنه من طليقته الإيطالية "إيميليا براسيا".

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