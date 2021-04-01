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هيئة الدواء: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تمتلك 3 خطوط لإنتاج الهرمونات (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الدولة المصرية واجهت تحدي في نقص "بنج الأسنان، حيث كان يشتكي أطباء الأسنان من عدم توفر "البنج"، ولكن بعد دراسة الملف تم إنشاء وترخيص وتشغيل خط إضافي بطاقة عالية مما مكن من توفير المطلوب.

وأشار "عصام"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أنهم واجهوا تحدي آخر في أدوية الهرمونات، ومنع الحمل، لافتا إلى أنهم تعاونوا الفترة الماضية مع عدد من الشركاء وأصبحت مصر الدولة الأولى في الشرق الاوسط التي تملك 3 خطوط لإنتاج الهرمونات.

وأوضح أننا تحولنا خلال 3 سنوات فقط من استيراد 71% من استهلاكنا من الهرمونات إلى أننا أصبحنا نصنع 74% من احتياجنا من الهرمونات.

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