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روسيا تحبط مخططًا داعشيًا في مقاطعة تفير

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:32 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات
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أحبطت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، مخططًا إرهابيًا في مقاطعة تفير الواقعة بشمال غربي العاصمة موسكو.

 

وأصدرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، بيانًا أكدت فيه أن مواطنًا روسيًا منحدرًا من إحدى دول آسيا الوسطى ومنتميا إلى تنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في إحدى منشآت الطاقة بالمقاطعة.

 

وقال البيان، إن المتطرف اقتنى، بإيعاز من قادة الإرهابيين، مكونات لتصنيع عبوة ناسفة وأنشأ في مقر إقامته مختبرا لإنتاج مواد متفجرة.

 

وبحسب البيان، أطلق المتطرف النار على عناصر الأمن لدى محاولتهم إلقاء القبض عليه، وتمت تصفيته بالرصاص المضاد، دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن والسكان المدنيين.

 

وكان عناصر الأمن، عثروا في موقع الحادث على أسلحة نارية وذخيرة وعبوة ناسفة معدة للاستعمال، بالإضافة إلى المكونات المطلوبة لتصنيعها، وتم رفع دعوى قضائية بشأن الحادث، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

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مخطط داعشي قوات الأمن روسيا

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