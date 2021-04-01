مران قوي في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الخميس تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.





وتحدث كارتيرون مع معاونيه أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في حضور مترجمه أحمد شعبان، عن تفاصيل المران الأخير قبل السفر للجزائر وتحديد أفراد كل مجموعة في تقسيمة الكرة المنتظرة.





وأدى لاعبو الفريق، تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.





وخصص فرناندو مدرب الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من المران الجماعي لتنفيذ بعض التدريبات البدنية، وزيادة قدرات التحمل لدى اللاعبين.





ونوع فرناندو من التدريبات البدنية للاعبين، والتي جاء جزء منها بالكرة وآخر بدونها، والتي استمرت لمدة نصف ساعة، قبل أن يتولى الفرنسي كارتيرون الشق الفني في الجزء الثاني من المران.





ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في التاسعة مساء بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.