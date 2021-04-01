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7 رسائل جديدة من رئيس الوزارء خلال افتتاح مدينة الدواء

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أدلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزارء، بعدة تصريحات مهمة خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، أبرزها حول إنشاء مصنع مشتقات البلازمة، بنهاية العام.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الوزارء:

الانتهاء من أول مصنع لمشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية 2021:


آكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مشروع توفير مشتقات البلازما والدم هو توجه أمن قومي لتأمين الأدوية لعدد من الأمراض، حيث أن هذا المشروع سيوفر أدوية تقي من أمراض شديدة التعقيد.

وتابع أنه بنهاية 2022 سيكون لدينا أول مصنع متكامل لمشتقات البلازما والدم، وتم اختيار العاصمة الإدارية كمكان لهذا المصنع، وتم الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بإدارة هذا المشروع المهم.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم إنشاء 40 مركزا على مستوى الجمهورية لتجميع مشتقات الدم.


بشري سارة لمرضي السكر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تتجه لتوطين صناعة الأنسولين في مصر، حتى لا نكون في حاجة لاستيراده من الخارج، ولا نواجه مشكلة في أدوية مرضى السكر.

إنشاء 6 مخازن استراتيجية:

وأشار رئيس الوزارء إلى أن مدينة الدواء المصرية ستكون مركزا عالميا، ونستهدف منه تحقيق الاكتفاء الذتي، والتصدير للخارج، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مخازن استراتيجية تتولى مسئولية توزيع الأدوية على ربوع الجمهورية بأسرع وقت.

وأستكمل، أنه سيتم إنشاء 6 مخازن استراتيجية قدرتها 190 ألف "بالتة".

مدينة الدواء تستكمل الوجه الآخر من المنظومة الطبية

وقال رئيس الوزراء، إن مدينة الدواء يعتبر صرح طبي عملاق، حيث تستهدف الدولة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن من خلال منظومة طبية متكاملة.

وأضاف أن مدينة الدواء تستكمل الوجه الآخر من المنظومة الطبية وهو صناعة الدواء، مؤكدا أن التعافي الاقتصادي مرتبط بقدرة الدولة على إدارة منظومة الصحة.

750 ألف تدخل جراحي مجاني:

ولفت "مدبولي"،، إلى أن الدولة اطلقت عدد من المبادرات الهامة التي تستهدف تحسين صحة المواطن، حيث تم إجراء 750 ألف تدخل جراحي مجاني لإنهاء قوائم الانتظار.

11 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا:

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الي أن صناعة الدواء والاكتفاء الذاتي من الدواء على أجندة دول العالم كافة، موضحا أن الدولة تحركت على مستوى عالي لمواجهة كورونا، حيث تم توفير 11 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "مدبولي"،، إلى أن مصر من أوائل الدول التي إتخذت تحركات سريعة لمواجهة الجائحة، ولهذا تعد مصر من الدول الأقل تأثرا بفيروس كورونا، مضيفا: "جائحة كورونا جت من غير ما يكون في كتالوج للتعامل معها.. حادثة فجائية".

وأضاف أن لديهم تأمين من الأدوية من شهرين إلى 6 أشهر على الأقل، فضلا على احتياطات الأكسجين يصل إلى 2 مليون لتر ويعملون على رفعها إلى 3 مليون لتر.

88% تصنيع محلي في منتجاتنا الطبية:

وأوضح رئيس الوزراء، إن هيئة الشراء الموحد مسئولة عن تأمين المستلزمات الطبية وبسعر مناسب وهو ما وفر على الدولة من توفير عشرات المليارات. 

وتابع "مدبولي"، أن هيئة الدواء المصرية تراقب جودة المنتجات والمستحضرات الطبية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور هام في تصنيع الدواء، كاشفا عن أننا وصلنا إلى 88% تصنيع محلي في منتجاتنا الطبية.

وأضاف أن الـ 12% المتبقية هي لأدوية شديدة التعقيد وهي التي يتم استيرادها من الخارج، منوها بأن الدولة بها 152 مصنع أدوية، و40 مصنع تحت خط الإنتاج.

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