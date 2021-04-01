"توطين صناعة أدوية الأورام داخل مصر".. تكليفات السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدة تكليفات للمسؤولين خلال افتتاح مدينة الدواء الأكبر في الشرق الأوسط، منها؛ ضرورة توطين صناعة أدوية الأورام داخل مصر، وتوفير كافة الخامات والمواد اللازمة.



ويرصد "الفجر"، أبرز رسائل وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء الأكبر في الشرق الأوسط.



قصة إنشاء مدينة الدواء

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه خلال افتتاح مدينة الدواء الأكبر في الشرق الأوسط، بقوله؛ إن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الوقت الذي استغرقه كان الهدف منه إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية في هذا الصدد.



توفير خامات الأدوية

ووجه الرئيس السيسي، بالاستعداد الكامل لعمل ما يمكن لتوفير خامات الأدوية، مضيفا: "حتى اختبارات كورونا أعطت نتائج ودور وهو أن يكون الموضوع متكامل منبقاش محتاجين نجيب مواد خام من الخارج إلا نادرا".



تصنيع مشتقات البلازما

وحول مشروع تصنيع مشتقات البلازما، أوضح الرئيس السيسي، أنه كان حلم منذ 5 سنوات.. مكنش متاح لأنها تكنولوجيا متقدمة جدًا وتصنيع معقد ومنظومة شديدة الإحكام والجودة، ولكن خلال سنتين هيكون جاهز، لافتًا إلى أن "الشركة اللى جت قالت 5 سنين ولكن قلنا هنقدملكم كل التسهيلات".



توطين صناعة أدوية الأورام داخل مصر

وفي هذا الصدد، يقول السيسي، نسعى لتوطين صناعة الدواء في مصر، وأي مسار سوف نتعامل معه.. سواء بتشجيع الشركات الخاصة أو قطاع الأعمال، "متابعا: "فاضل عندنا أدوية الأورام.. والحاجات المتقدمة فى صناعة الأدوية تكون داخل مصر".



ووجه الرئيس حديثه للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قائلًا: "الموضوع ده ياخذ متابعة من حضرتك فيما يخص إنتاج أدوية الأورام بحيث يكون الإنتاج 100% من المتطلبات مهما كانت التكنولوجيا المطلوبة والمواد الخاصة بالخامات".



إطلاق اسم "صلاح الشاذلى" على أحد الميادين

ولم يغفل السيسي عن دور اللواء الراحل صلاح الشاذلي في إنشاء مدينة الدواء، حيث وجه الشكر لأسرته، قائلا: "اللواء صلاح الشاذلي جندي مجهول اتحرك في دراسات لإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات، وبقول لأسرته متشكرين، مش ناسين أبدًا الرجالة العظام، وعلى كتفه طوال 7 سنين فاتوا كان المشروع بيتم التحرك والعمل فيه".



ووجه الرئيس، بإطلاق اسم الراحل اللواء دكتور صلاح الشاذلى، على أحد الميادين أو الشوارع.



تمييز أدوية المدينة الجديد

وبكل جدية، أكد السيسي، "علبة الدواء الخارجة من المدينة الجديدة يجب أن تكون مميزة ويمكن لمركز الوثائق المؤمنة المساعدة فى هذا الأمر، بحيث يكون معروفا بأن هذه العلامة الخاصة بالمدينة الجديدة لا يمكن العبث بها".



إنتاج المضاد الحيوي بأعلى كفاءة

وتابع؛ "الحاجة اللي تطلع من مدينة الدواء الجديدة، لازم تكون 100% كفاءة وجدارة مش 99.9 %.. الهدف مش استثمارات وبيع للناس.. لازم يكون لدينا قدرة حقيقة في إنتاج الدواء بأعلى درجات.. والمضاد الحيوي الذي يتم إنتاجه في مدينة الأدوية لا يقل كفاءة أو جدارة عن مضاد حيوى مثيله في أي مكان في العالم".