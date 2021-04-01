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خطة موسيماني لقيادة الأهلي للفوز على المريخ السوداني

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، لإتباع خطة جديدة في مباراة الفريق المقبلة ضد المريخ السوداني.


ويخطط موسيماني للاعتماد على رأسى حربة خلال مواجهة المريخ السودانى، ضمن منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

 

ويأتي تفكير موسيماني فى هذه الخطوة بعد أن كشفت المباريات الأخيرة لفريق المريخ عن وجود أزمات كثيرة فى الخط الخلفى للمنافس وعدم تمركز المدافعين بشكل جيد.

 

ويبحث موسيمانى بجدية مشاركة محمد شريف مهاجم الفريق، بجانب مروان محسن، من أجل الضغط على دفاع الفريق السودانى.

 

كان النادى الأهلى تمكن من تحقيق الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولى، وكان يلعب الفريق هذه المواجهة بالثنائى مروان محسن ومحمد شريف.

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