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منظمة الصحة العالمية: توزيع لقاحات كورونا في أوروبا بطيء بشكل غير مقبول

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن توزيع لقاحات كورونا في أوروبا بطيء بشكل غير مقبول، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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