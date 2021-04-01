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رئيس هيئة الداوء: السيسي قال لي "اللي يشتغل معايا لازم يكون زي الفهد والنمر" (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ما قاله له الرئيس السيسي عند اجتماعه معه لأول مرة، قائلا: "الريس قالي أنا عايز اللي يشتغل معانا يكون زي الفهد والنمر، ميسبش حاجة إلا لما ياخدها ويخلص عليها من أولها لأخرها".

وأشار "عصام"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، اليوم الخميس، إلى أنهم عملوا على الحفاظ على تنافسية مستحضرات الهيئة، حيث أنهم تلقوا شهادات عالمية أن المستحضرات المصرية مطابقة للمواصفات العالمية.

وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتى تعد من بين أحد أهم الأحلام القومية التى سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الادوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

وتقام المدينة على مساحة 180 ألف متر، واستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها من عامين ونصف إلى 3 أعوام، حيث يعد قطاعا الصناعات الدوائية واحدا من أقدم وأهم الصناعات في مصر.

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