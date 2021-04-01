إغلاق وتشميع ١٩ محلا خالف شروط الترخيص بضواحي بورسعيد

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة صباح اليوم الخميس، لإزالة الإشغالات والتعديات بامتداد شارع عبدالرحمن شكري ومنطقة السيدة نفيسة الجديدة بنطاق الضواحي.



استهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتعديات بامتداد شارع عبدالرحمن شكري ومنطقة السيدة نفيسة الجديدة، لتنفيذ قرارات التعديات والإشغالات، بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 19 قرار إزالة اشغالات وتعديات، وإغلاق وتشميع محلات مخالفة لشروط الترخيص، وهدم وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والفاترينات الخشبية والأكشاك المتحركة والثابتة.



وأوضح رئيس الحي اللواء أحمد قاسم، أنه جرى مراجعة رخص المحلات وإلزام أصحابها بالمساحات القانونية المرخص لهم بها، والتنبيه بعدم التعدي على الرصيف العام.