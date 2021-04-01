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عاجل.. انكماش الاقتصاد القطري 3.9% في الربع الرابع من 2020

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:34 م
الاقتصاد القطري
الاقتصاد القطري
وكالات
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انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 3.9% على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الفائت 163 مليار ريال.

هذا وانخفضت القيمة المضافة الإجمالية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر في الربع الرابع من 2020 بنسبة 3.3%، بتقديرات بلغت قيمتها 60.3 مليار ريال، بينما تراجعت القيمة المضافة الإجمالية للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.2%، بتقديرات بلغت قيمتها 102.7 مليار ريال.

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