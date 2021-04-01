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عاجل.. انكماش الاقتصاد القطري 3.9% في الربع الرابع من 2020
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:34 م
وكالات
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انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر في الربع الرابع من العام
الماضي بنسبة 3.9% على أساس سنوي.
ووفقا لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري، فقد بلغت تقديرات
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الفائت 163
مليار ريال.
هذا وانخفضت القيمة المضافة الإجمالية لأنشطة التعدين واستغلال
المحاجر في الربع الرابع من 2020 بنسبة 3.3%، بتقديرات بلغت قيمتها 60.3 مليار
ريال، بينما تراجعت القيمة المضافة الإجمالية للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.2%،
بتقديرات بلغت قيمتها 102.7 مليار ريال.
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