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تعرف على القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان هذا العام

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم لمتابعيها الكرام، التفاصيل المنتعلقة بالمسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك، ننشر لكم في السطور التالية أسماء عدد كبير من المسلسلات المقرر عرضها في السباق الرمضاني هذا لعام والتي تجمع بين عدد كبير من كبار النجوم، والقنوات المقرر أن تعرض المسلسلات.

المسلسلات المقرر عرضها في رمضان

- مسلسل النمر من بطولة محمد إمام ونرمين الفقي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد
- مسلسل ضل راجل من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور وإنعام سالوسة
- مسلسل عالم موازي من بطولة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف ودلال عبد العزيز
- مسلسل أحسن أب بطولة علي ربيع وأحمد فتحي وسامي مغاوري وهاجر أحمد
- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف
- مسلسل القاهرة كابول أيضا يقترب بشدة من العرض على الحياة بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي
- مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم
- مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب
- مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح
- مسلسل الملك بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك
- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر
- مسلسل الاختيار ٢ بطلوة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار
- مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر
- مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا وإسلام إبراهيم
- مسلسل كوفيد ٢٥ بطولة يوسف الشريف وآيتن عامر
- مسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي ودرة
- مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة
- مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
- مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي
- مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان هذا العام

يتم عرض مسلسلات رمضان هذا العام عبر قناة CBC، وقناة الحياة، حيث تتواجد شبكة تلفزيون الحياة على رأس بحث أسماء مسلسلات رمضان 2021 وتعد من القنوات ذات المشاهدة العالية في رمضان، وقناة dmc، و قناة ON.

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