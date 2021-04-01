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يتعرض لضغوط ويفكر في الاعتزال..زوجة الشاعر أمير طعيمة تكشف عن أزمات تواجهه

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت جيني طعيمة زوجة الشاعر أمير طعيمة، عن تعرض زوجها لضغط نفسي خلال الأيام الماضية، كل ذلك جعله يفكر في اعتزال الكتابة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت جيني طعيمة منشورًا قالت فيه:" للمهتمين بالأمر، تعرض زوجي الشاعر الكبير مقامًا وخلقًا لضغط نفسي غير محتمل وعمل بجهد واحترام وإخلاص لم أر في حياتي رجل مثل أمانته في العمل على حساب بيتي ونفسي وأولادي".

وأضافت جيني طعيمة:"وأخر أسبوعين تعرض لوعكة صحية شديدة شفاه الله منها بدعاء الأم قبل الجميعوها أنا طريحة الفراش إشتد عليا المرض لدرجة لا أتخيل أنني تخيلت نفسي أصل لهذا الآلم والميكروب اللعين، لذلك قررت الخروج عن صمتي".

وتابعت جيني طعيمة قائلة :" تعرض بيتي لزلازل لا يطيقها إلا المحبين، وكاد ينهار البيت وقررت منذ فترة أبتعد عن أي شئ يخص عمل زوجي حتي بأبدأ الرأي للضغط مثل أي مستمعة له في الشارع، ولكن وجب الكلام".

وواصلت كلامها قائلة:" يفكر أمير بكل جدية في الإبتعاد وتغيير مسار عمله لكل الضغوط من الجهلة المرتزقة الغير دارسة ولا تعلم عن الفن، فطفح بي الكيل، ولن أسمح له بذلك ولن أرضى ولو كلفني الكثير من الخسائر، إنه المبدع والفنان والقدوة والزوج العظيم".

واستكملت كلامها قائلة:"يا أمير إنت مش ملك نفسك، أسفة جدًا مش هيحصل تبعد، هما اللي يبعدوا أصحاب الأمراض النفسية المزمنة، أكرر مش هيحصل وده مالوش أي علاقة بعلاقة دامت أكثر من ١٥ سنة، رحلة كفاح صعود ونزول لم ولن أرضى بالكيان ينهار عشان أسفة أسفة قاع المجتمع من الناس، أنت ممشتمش المشوار لوحدك عشان ترجع لوحدك وأنا شريكة".

واختتمت كلامها قائلة:" أنا مش هرجع هكمل المسيرة وهما يرجعوا لأنهم فشلة، ونحن لا يدق الفشل بابنا، أنا أسفة بقى لو قلت كلام ما ينفعش يتقال بس أنا بشر".

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