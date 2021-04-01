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بعد ساعات من إطلاق سراحه.. جيش الاحتلال يداهم منزل أسير بالقدس

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:01 م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الإفراج عن أسير من حي راس العامود بالقدس، بعد قضائه 11 عاما في سجونها، وفقًا لوكالة "وفا".

 

وقالت مصادر محلية، إأن إدارة "سجن رامون" أفرجت عن الأسير المقدسي غازي محمد عبد الفتاح كنعان (48 عاما)، من أمام بوابة سجن رامون الصحراوي، وهو كان قد اعتقل في الرابع من نيسان عام 2010.

 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منزل كنعان في رأس العامود، يوم أمس الأربعاء، وهددت بإعادة اعتقاله في حال تم تنظيم حفل استقبال له.

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