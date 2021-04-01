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بادر بسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2021 قبل فرض الغرامة وانقطاع الخدمة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
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يبحث عملاء الشركه المصريه للاتصالات في مصر عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2021 قبل فرض الغرامة وانقطاع الخدمة.

وتستعد الشكة لاصدار فاتوره التليفون الارضي من شهر يناير حتى شهر مارس الحالى وذلك عبر الموقع الالكتروني للشركه المصريه للاتصالات وسوف تصدر الفاتوره يوم 15 ابريل 2021.

وسوف يكون هناك اشهر لسه ما حيث يمكن يمكن من خلاله ان يتم سداد فاتوره التليفون الأرضي جميع المشتركين في الخدمه دون ان يقوم بدفع غرامه وسوف يتم تحويل الخط الى نظام الاستقبال بعد شهر من عدم دفع الفاتوره هو في حاله استمرار عدم دفع الفاتوره سوف يتم قطع الحراره و غرامه على المتاخرين.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي
- يوم 15 ابريل 2021 موعد اصدار فاتوره التليفون الأرضي شهر ابريل
- يوم 14 مايو 2021 انتهاء فتره السماح لسداد فاتوره التليفون الأرضي بدون غرامه
- يوم 15 مايو 2021 موعد تحويل التليفون الأرضي لاستقبال المكالمات فقط
- 14 يونيو 2021 انتهاء فتره السماح سداد فاتوره تليفون الخرافات التي تستقبل
- يوم 15 يونيو رفع الخط من الخدمه وقطع الحراره و فرض غرامه على المتاخرين في سداد فاتوره التليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتوره التليفون الأرضي
يمكن للمشتركين في خدمه التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتوره التليفون من قيمه السداد 3 من يوم 15  ابريل القادم وذلك عبر الموقع الرسمي على الانترنت لشركه المصريه للاتصالات من هذا الرابط (اضغط هنا)، ويتم عن طريق ادخال رقم تليفون المشترك و كود المحافظه

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي
هناك العديد من الطرق يمكن من خلالها دفع فاتوره التليفون الأرضي حيث يمكن دفع الفاتوره عن طريق خدمه فودافون وكاش عن طريق خدمه مصاري خدمه فوري ماكينات الصراف الالي خدمه به خدمه ممكن خدمه سداد خدمه امان مكاتب البريد

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