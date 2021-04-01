Advertisements

تمنع الممارسات الاحتكارية.. السيسي يفتتح مدينة الدواء بالخانكة

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والتي تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين. 

وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط علي مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينه الدواء بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر تشهد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعة

طرح الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن.. 14 معلومة عن مدينة الدواء بالخانكة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

بأوامر لابورتا.. برشلونة يقترب خطوة في سباق ضم هالاند

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

توجيهات عاجلة وتحذير مهم.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء

منذ ساعة و 18 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

بأوامر لابورتا.. برشلونة يقترب خطوة في سباق ضم هالاند

01:31 م

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة