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وزيرة الصحة: مصر تنتح 96% من احتياجاتها الدوائية (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مشروع مدينة الدواء سيكون إضافة بها كافة خطوط تصنيع الأدوية على أعلى مستوى كفاءة وجودة، حيث تمتلك المدينة القدرة على تصنيع الأدوية لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أن مصر تنتج نحو 96% من احتياجاتها الدوائية والمستلزمات الطبية، ويجب التركيز الفترة المقبلة على إنتاج المواد الخام، منوها بأن أزمة كورونا أثبتت أن الدولة التي لا تستطيع الايفاء بمستلزماتها الطبية ستواجه مشكلة.

وأضافت أن مدينة الدواء المصرية ستضيف لقدرة مصر في قطاع الدواء، منوهة بأن مصر من الدول القليلة التي أسعار الدواء بها مقبولة، ووجود مدينة "جبتوفارما" ستحدث انفراجة كبيرة في سوق الدواء.

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