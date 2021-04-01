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12 برنامجا إذاعيا وتلفزيونيا لمشايخ الأوقاف طوال شهر رمضان

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تكثيف برامج الدعوة الإلكترونية والبرامج التلفزيونية والإذاعية خلال شهر رمضان المبارك.

والبرامج هي:

1. برنامج "رؤية للفكر المستنير" للدكتور مختار جمعة زير الأوقاف، يذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

2. برنامج "ملتقى الفكر الإسلامي" الذي يذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية.

3. برنامج "فإني قريب" من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف، يذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار.

4. برنامج "حديث الروح" على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من الأئمة وقيادات الوزارة.

5. برنامج "مساجد مصر" تقديم شباب أئمة الأوقاف، على القناة الأولى والفضائية المصرية.

6. برنامج "مع الصائمين" لواعظات الأوقاف عبر موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكتروني.

7. برنامج "أخلاق الصائمين" لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني.

8. برنامج "خواطر رمضانية" لشباب أئمة الأوقاف عبر موقع صوت الأمة الإلكتروني.

9. برنامج "خاطرة رمضان" على موقع الوزارة وجميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات.

10. برنامج "خاطرة دعوية" لوزير الأوقاف، ويذاع أربع مرات يوميًّا.

11. الاحتفالات الرسمية بالعاشر من رمضان، وذكرى يوم بدر، وفتح مكة، وليلة القدر.

12. بث مجموعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لكبار القراء والمبتهلين على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل.

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