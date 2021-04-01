رئيس قناة السويس يكشف لـ'النيل الدولية' تفاصيل اتصالات السيسي في حل أزمة السفينة الجانحة

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن مفاتيح نجاح مهمة تعويم السفينة البنمية الجانحة في تصريحات حصرية لبرنامج "حصريًا" مع تغريد حسين، على قناة النيل الدولية.





وقال "ربيع" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع معه كل تفاصيل الأزمة خلال اليوم، وقال له إن سمعة مصر بين أيدي الهيئة، فنقل هذا الكلام لفريق العمل، وكانت مساندة الرئيس السيسي لهم، لها أكبر أثر في رفع الروح المعنوية والإصرار على النجاح، وتمكنوا بفضل الله من إدخال الفرح علة جميع المصريين.





وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس، تعد تتويجًا للجهد المبذول، وأثبتت الأزمة حب المصريين وإخلاصهم لوطنهم.





ووجه رئيس هيئة قناة السويس، رسالة للعالم من خلال قناة النيل الدولية قائلًا: ستظل قناة السويس مصدر فخر، والحدث أثبت كفاءة المهندسين المصريين في التعامل مع الأزمة".



