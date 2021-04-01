محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير ألمانيا سبل تعزيز العلاقات المستقبلية (صور)

استقبل اليوم الخميس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، الدكتور سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المستقبلية بين الجانبين على كافة الأصعدة وخاصة الجانب الاستثماري.





وجاء ذلك بحضور نفين لهيطة قنصل فخري ألمانيا بالإسكندرية.





وفي البداية؛ رحب المحافظ بالسفير علي أرض الإسكندرية، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات بين مصر وألمانيا.





وأعرب عن رغبته في زيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وخاصة في الجانب الاستثماري. وأكد علي استعداد المحافظ لتذليل أي عقابات قد تواجه تلك الاستثمارات.





من جانبه؛ شكر السفير المحافظ علي حفاوة الاستقبال، ورحب بمزيد من التعاون الاستثماري بين الجانبين مشيرا إلى أن الإسكندرية تعد مركزا هاما لجذب الاستثمارات.



