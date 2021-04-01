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متى تحقق مصر الاكتفاء من جرعات لقاح كورونا؟

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تكثف وزارة الصحة، تحركاتها لتوفير لقاحات كورونا، لتطعيم جموع الشعب المصري، حيث تعاقدت الدولة المصرية مع أحد الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوريد 40 مليون جرعة من اللقاحات.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاحات كورونا التي توفرها الدولة المصرية لتطعيم المواطنين.

توريد 40 مليون جرعة لقاح
تعاقدت الدولة المصرية مع أحد الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتوريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، "وصلت شحنة تقدر بـ 1.6 مليون جرعة على أرض مصر بالإضافة 400 أخرى تصل قريبا.. وبالتالي لدينا 2 مليون جرعة".

الجرعات التي استقبلتها الصحة
واستقبل مطار القاهرة، بالأمس، 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وكانت وزارة الصحة، وضعت خطة منح اللقاح للفئات الأولى بالحصول على اللقاح مثل أعضاء الاطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأعلنت الوزارة، أن المسجلين حاليا 600 ألف متقدم، للحصول على لقاح كورونا، ومن المقرر منحهم اللقاح خلال 10 أيام ومن ثم الفتح بالتوازى لإتاحته في كل المراكز في 139 مركز على مستوى الجمهورية والتوسيع في منح اللقاح للقطاعات لها أهمية شديدة من الناحية الاقتصادية وتتعامل مع المواطنين بشكل كبير مثل البنوك والسياحة والصناعة والتعليم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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