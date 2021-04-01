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قرار من النيابة بشأة طفلة ضحية محاولة الاغتصاب على يد جارها بمنشأة القناطر

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بخطف طفلة ومحاولة اغتصابها داخل شقته بمنشأة القناطر

باشرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بشمال الجيزة التحقيق في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ١٢ عام على يد شاب  بمركز إمبابة

وأمرت النيابة، بعرض الطفلة على الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى قسم شرطة مركز منشأة القناطر، شمال الجيزة بلاغا من " عبد النبي" والد الطفلة تبلغ من العمر ١٢ عام، بهتك عرض نجلته على يد شاب ويدعى " عادل مجدي" يبلغ من العمر ١٩ عاما

وكشفت التحريات، أن الطفلة البالغة من العمر ١٢ عام، أثناء ذهابها لعمتها القاطنة بذات الشارع الذي يقطن فيه المتهم، استدرجها المتهم وهتك عرضها بداخل شقته.

تم تحرير محضر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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