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الأب بولس ساتى يزور ايباشية الإسماعيلية

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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زار الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، مساء أمس، إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وكان في استقباله بمقر المطرانية الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية.

تضمنت الزيارة التعريف بتاريخ الإيبارشية وتاريخ كاتدرائية القديس مرقس، كما تم تبادل الأفكار حول الأمور الرعوية التي تخص الكنيسة الكاثوليكية في مصر والشرق.

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