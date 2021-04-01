الأب بولس ساتى يزور ايباشية الإسماعيلية

زار الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، مساء أمس، إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وكان في استقباله بمقر المطرانية الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية.



تضمنت الزيارة التعريف بتاريخ الإيبارشية وتاريخ كاتدرائية القديس مرقس، كما تم تبادل الأفكار حول الأمور الرعوية التي تخص الكنيسة الكاثوليكية في مصر والشرق.