ماندو العدل يُشيد بموهبة مصطفى درويش والأخير يُعلق :"ربنا رازقني معاه بالنجاح"





أشاد المخرج ماندو العدل بموهبة الفنان مصطفى درويش، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر المخرج ماندو العدل صورة جديدة له برفقة الفنان مصطفى درويش من كواليس تصوير مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، وعلق عليها قائلاً :"ابني فنيًا واشتغل معايا كتير، ممثل شاطر و بيتطور، وكل سنة عن سنة بينجح اكتر، وجدع و راجل و ابن بلد".



وتابع ماندو العدل قائلاً :"مصطفى درويش الصديق و الأخ، بين السما و الأرض، رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله

يا كريم يا رب".



ومن جانبه أعاد الفنان مصطفى درويش نشر تلك المنشور من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلاً :"أستاذي وصاحبي وأخويا وعشرة العمر بداية من الداعية، الخروج، سيرة حب، حارة اليهود، لأعلى سعر، بين السما والأرض ".



وتابع مصطفى درويش قائلاً:" دايما ربنا رازقني معاه بالنجاح من شطارته وصبره عليا وتوجيه ليا وتعليمي يعني إيه أمثل وأطلع إحساس، يعني إيه ماتخطفش قدام الكاميرا وقلبي يبقي جامد ودي لوحدها قصه تانيه".



وأضاف مصطفى درويش :" الراجل ده هو صاحب فضل كبير عليا مدين ليك بحجات كتير فنية وإنسانية بس الأخوية أكتر، ربنا يكرمك بالنجاح دائما ويكرمنا سوا يارب".



وفي سياق آخر، يُشارك الفنان مصطفى درويش في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال ثلاثة مسلسلات وهما" ضد الكسر"، "بين السما والأرض"، "كله بالحب ".