لا تشارك في كذبة إبريل.. الافتاء: الكذب متفق على حرمته





قالت دار الإفتاء المصرية إن المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح، مضيفة: الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه.



ونشرت الدار عبر صفحتها على الفيس بوك تخت عنوان "لا تشارك في كذبة إبريل" والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».

