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الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر للجزائر

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من رحلة الجزائر، مرانهم اليوم في الثانية ظهرا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الثنائي عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد عصمت مدرب اللياقة البدنية، بتولي تدريب المستبعدين من رحلة الجزائر.

وتحركت بعثة الزمالك منذ لحظات قليلة لمطار القاهرة، حيث اختتم فريق الكرة تدريباته بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ظهر اليوم الخميس قبل السفر في الرابعة عصرا للجزائر.


ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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