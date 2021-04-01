موعد مباراة المريخ السوداني ضد الأهلي في الجولة قبل الأخيرة بدوري الأبطال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني، نظيره فريق الأهلي المصري، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة المريخ السوداني ضد الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل، على ملعب الهلال بأم درمان، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.





وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولي، انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ووالتر بواليا.





ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني بالمجموعة الأولي، برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط، بينما المريخ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.



