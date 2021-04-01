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بولندا تسجل 35251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، رقما قياسيا بلغ 35251 حالة إصابة جديدة بكورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الوباء دفع خدماتها الصحية إلى حدودها القصوى.

 

وكانت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، أبلغت عن 2.356.970 حالة إصابة بفيروس كورونا و53665 حالة وفاة في البلاد.

 

وقبل أيام أشار المسؤولون، إلى أن هذه "الموجة الثالثة" من الوباء مدفوعة بنوع الفيروس شديد العدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، والذي يسبب الآن معظم حالات الإصابة الجديدة.

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