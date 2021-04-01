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موعد مباراة مولودية الجزائر ضد الزمالك في الجولة قبل الأخيرة بدوري الأبطال

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، فريق الزمالك المصري، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة مولودية الجزائر ضد الزمالك، يوم السبت القادم الموافق 3 أبريل، على ملعب 5 يوليو في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي، والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وشهدت العديد من الفرص الضائعة من جانب الفارس الابيض.

ويتصدر الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل بشكل رسمي لدور الثمانية، ويليه مولودية الجزاير برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، ويأتي في المركز الأخير تونغيت السنغالي برصيد نقطة واحدة فقط.

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