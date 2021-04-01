بدء تطهير منطقة ترعة الصرف الصحي بقنا



بدأت اليوم إدارة البيئة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بتطهير ترعة الصرف الصحي بقرية الصالحية بالجبلاو، وذلك ضمن الخطة الدورية السنوية التي تقوم بها ادارة البيئة قبل بدء فصل الربيع وانتشار الحشرات الضارة.



كما سيتم البدء في رش المبيدات الحشرية بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد الانتهاء من اعمال التطهير بالترعة.

وذلك بناءا علي تعليمات اللواء اشرف الداودي محافظ قنا،وبتوجيهات من المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.