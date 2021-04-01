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بأوامر لابورتا.. برشلونة يقترب خطوة في سباق ضم هالاند

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خطوة أكثر للحصول على خدمات الدولي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وضمه إلى قلعة الكامب نو.

وقالت صحيفة " سبورت " الصادرة اليوم الخميس أن إيميريك لابورتا رئيس برشلونة الجديد يثق تمامًا في قدرته على جلب هالاند إلى قلعة الكامب نو وذلك بسبب علاقته الطيبة التي تجمعه بوكيل للاعب.

في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر الأخرى إلى أن رايولا طلب الحصول على عمولة كبيرة نظير موافقة إنتقال موكله لقلعة الكامب نو.

يُذكر أن الفترة القادمة سوف تشهد منافسة نارية للحصول على خدمات المهاجم الشاب والذي نجح في قيادة بوروسيا دورتموند للوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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