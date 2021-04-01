Advertisements

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المقبل.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، أن هناك تنسيقًا مع المديريات في جميع المحافظات على تحديد الضوابط والشروط والأماكن التي سيتم إقامة الصلاة بها وفقا للأعداد المسموح بها.

وأكد الوزير، أن صلاة العيد ستكون في الساحات ومراكز شباب مع الاخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف صلاة عيد الفطر رمضان بوابة الفجر

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

طرح الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن.. 14 معلومة عن مدينة الدواء بالخانكة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر تشهد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بأوامر لابورتا.. برشلونة يقترب خطوة في سباق ضم هالاند

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

توجيهات عاجلة وتحذير مهم.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

بأوامر لابورتا.. برشلونة يقترب خطوة في سباق ضم هالاند

01:31 م

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة