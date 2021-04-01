عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المقبل.



وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، أن هناك تنسيقًا مع المديريات في جميع المحافظات على تحديد الضوابط والشروط والأماكن التي سيتم إقامة الصلاة بها وفقا للأعداد المسموح بها.



وأكد الوزير، أن صلاة العيد ستكون في الساحات ومراكز شباب مع الاخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

