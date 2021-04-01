تعرف على فرصة الزمالك الوحيدة في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

يستعد نادي الزمالك للمواجهة المقبلة له في دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفاً على فريق مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.





تقام المباراة مساء السبت المقبل 3 أبريل في الجزائر العاصمة، في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة.





يمتلك الزمالك نقطتين فقط يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة، مقابل 8 نقاط للمولودية و10 نقاط للمتصدر الترجي.





ويتوجب على الزمالك، الفوز في مباراتينه المقبلتين، أمام المولودية وتونجيث السنغالي، شريطة أن يخسر الفريق الجزائري أمام الترجي في الجولة الختامية.





وفي حال تحقيق ذلك، سيلغ رصيد الزمالك 8 نقاط ويستاوى حينها مع المولودية، وسيتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهما، والتي ستكون لصالح الزمالك.



